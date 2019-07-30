На страже Крымского моста: в Рыбинске спустили третий «Грачонок» для Росгвардии

Сегодня в Рыбинске Ярославской области состоялась церемония спуска на воду катера специального назначения «Грачонок», созданного в интересах Росгвардии. Об этом сообщили в ведомстве.

«Судно будет нести службу по охране акватории Керченского пролива», - говорится в сообщении Росгвардии.

Отмечается, что это третий в серии из четырех катеров специального назначения, которые судостроительный завод «Вымпел» строит в интересах Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Катеру еще предстоит пройти швартовные, ходовые, государственные испытания, после чего он будет передан заказчику и отправится к месту несения службы.

Катер проекта «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акваториях и ближних к ним пунктах базирования.

Судно водоизмещением 138 тонн способно развивать скорость 23 узла, или 42,5 километров в час, и выдерживать шторм силой до 4 баллов. При этом «Грачонок» может находиться в автономном плавании до пяти суток с экипажем из 16 человек, а также преодолевать до 200 миль.

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