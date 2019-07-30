Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет

Индия и Россия подписали контракт на поставку Индии около тысячи авиационных ракет. Об этом гворится в сообщении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

«Некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты по авиационным ракетам, предполагающие поставку порядка 1000 ракет различного назначения», - говорится в сообщении ФСВТС.

Ранее индийские СМИ сообщали, что ВВС Индии подписали контракт на поставку ракет Р-27 для установки на боевые самолеты Су-30МКИ.

Отметим, что в марте текущего года пресс-секретарь индийского МИД Равиш Кумар официально заявил, что в результате воздушного боя индийский истребитель МиГ-21 сбил пакистанский F-16.

МиГ-21 - советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в середине 1950-х годов.

На вооружении ВВС Индии стоит в том числе МиГ-21-93 (МиГ-21UPG), который получил возможность вести всеракурсный воздушный бой на средних и малых дальностях, в том числе на фоне земли с применением ракет класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27Р1 или Р-77.