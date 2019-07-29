В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей, запущен в серийное производство. Об этом говорится в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ им. Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

«Подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», - сказано в брошюре.

Су-57 - российский истребитель пятого поколения. Впервые он поднялся в воздух в 2010 году. Ряд тактико-технических характеристик Су-57, по данным разработчиков, обеспечивает ему превосходство над конкурентами.

Министерство обороны РФ на выставке «Армия-2019» заключило контракт на закупку 76 истребителей Су-57. Первая машина должна быть поставлена в российские ВКС уже в текущем году.