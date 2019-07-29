Северный флот усилен ЗРПК «Панцирь»

Панцирь-С1 - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Оснащен тремя локаторами, системой обнаружения, сопровождения и управления огнем, ракетами и 30-миллиметровой пушкой. Основное предназначение комплекса - прикрытие систем ПВО дальнего радиуса действия и других наземных объектов, кораблей, а также колонн на марше. Дальность поражения целей - 1,2 километра - 20 километров. Высотность цели - 15 метров - 15 километров.

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