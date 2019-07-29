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Новейший двигатель ТВ7-117В испытали в условиях обледенения

Александр Пешков
13:57 29.07.2019
Проведенные испытания значительно расширяют возможности эксплуатации вертолетов.
Новейший двигатель ТВ7-117В испытали в условиях обледенения
© Фото: ОДК

Авиационный двигатель ТВ7-117В разработки санкт-петербургского АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»), предназначенный для многоцелевых вертолетов типа Ми-38, успешно доказал свою работоспособность в ходе испытаний в условиях сверхнизких температур, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

«В ходе программы испытаний двигатель работал в суровых условиях непрерывного и перемежающегося обледенения, на высотах до 4000 метров, при температуре до минус 30 °С, на всех эксплуатационных режимах», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что в результате испытаний получено подтверждение возможности эффективной работы двигателя ТВ7-117В в данных условиях. Это значительно расширяет возможности эксплуатации вертолетов.

После оформления всех отчетных материалов в третьем квартале 2019 года планируется получение одобрения главного изменения от Авиарегистра России.

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