Новейший двигатель ТВ7-117В испытали в условиях обледенения

Авиационный двигатель ТВ7-117В разработки санкт-петербургского АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»), предназначенный для многоцелевых вертолетов типа Ми-38, успешно доказал свою работоспособность в ходе испытаний в условиях сверхнизких температур, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

«В ходе программы испытаний двигатель работал в суровых условиях непрерывного и перемежающегося обледенения, на высотах до 4000 метров, при температуре до минус 30 °С, на всех эксплуатационных режимах», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что в результате испытаний получено подтверждение возможности эффективной работы двигателя ТВ7-117В в данных условиях. Это значительно расширяет возможности эксплуатации вертолетов.

После оформления всех отчетных материалов в третьем квартале 2019 года планируется получение одобрения главного изменения от Авиарегистра России.