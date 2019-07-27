Разработчик рассказал об испытаниях «летающего радара» А-100

В России проходят испытания самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 «Премьер». Все тесты проходят согласно с графиком, заверил генеральный директор концерна «Вега», входящего в холдинг Росэлектроника госкорпорации «Ростех», Вячеслав Михеев.

Очередной полет, по его словам, стартует в ближайшее время.

«Мы продолжаем получать нужные результаты и характеристики», - цитирует Михеева РИА Новости.

А-100 «Премьер» - российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе Ил-76МД-90А.

Он предназначен для обнаружения летательных аппаратов, в том числе низколетящих крылатых ракет, а также для управления силами ПВО и ВКС.

Аппарат оснастили цифровым навигационным комплексом, а также двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решеткой производства.