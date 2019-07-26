В технополисе «ЭРА» представили экзоскелет для экипировки российских солдат будущего

В технополисе «ЭРА» прошла IV военно-научная конференция, посвященная роботизации вооруженных сил, в ходе которой были представлены новейшие разработки в области оборонно-промышленного комплекса.

«Становление технополиса состоялось. Определены основные направления исследования, ведущие организации, которые будут здесь организовывать целевые лаборатории, прикладные и фундаментальные исследования», - сказал вице-премьер Юрий Борисов.

Всего в конференции приняли участие свыше 200 представителей военного управления, НИО и ВУЗов Минобороны России, ведущих предприятий ОПК, а также члены Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, включая Министерство науки и высшего образования, Минпромторг России, Росгвардии.

Особое внимание на конференции уделялось развитию роботизированной военной техники.

Речь шла о беспилотниках наземного, воздушного, морского и космического базирования. Кроме того, внимание было уделено интеллектуальным системам управления и навигации. В числе наиболее актуальных тем для дискуссий оказались вопросы применения цифровых «двойников образов» РТК военного назначения.

По итогам мероприятий подготовлены предложения по развитию лабораторной и созданию экспериментальной баз технополиса «ЭРА» совместно с предприятиями промышленности, а также по взаимодействию технополиса с учебно-научными центрами страны.