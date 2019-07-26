В России представили светофор для города будущего

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал экспериментальный образец светофора, который проецирует на воздух лазерную «стену», сообщает пресс-служба предприятия.

Одной из основных особенностей светофора Visual Intelligent Control (VIC) – лазерный блок, который позволяет проецировать в воздух заградительный сигнал для водителей. Со стороны он выглядит как ряды параллельных линий, которые хорошо видны в тумане на расстоянии до 200 метров.

Эти линии предупреждают о расположении пешеходного перехода.

Светофор VIC может быть оснащен различными дополнительными модулями, которые расширяют его функционал.

В их числе – устройство видеоаналитики с камерой, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей среды, точка доступа Wi-Fi, а также система оценки обледенения дорожного покрытия – за счет отражения посылаемых ИК-лучей от поверхности.

Таким образом один объект сочетает сразу несколько элементов «умного города».