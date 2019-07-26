В Анапе обсудили создание российских боевых роботов

В Анапе в Технополисе Эра прошла 4-ая военно-научная конференция, посвященная роботизации вооруженных сил. Она собрала более 200-от представителей Минобороны, ведомственных вузов и ведущих предприятий ОПК.

На этой уникальной площадке представили перспективные и уже действующие образцы дронов различного назначения, а также другие ноу-хау российских разработчиков - от умных снарядов до экзоскелетов. В рамках «Правительственной недели» в Технополисе выступил вице-премьер Юрий Борисов

«Именно от вузовской науки мы ждем принципиально новых решений, конструкций и технологий. Взаимодействие с организациями российской академии наук должно совершить опережающие прорывы в создании новых поколений вооружений, военной и специальной техники, в том числе и на новых физических принципах», - сказал Борисов.

По его словам, технополис «Эра» получит несколько десятков ускорителей нейросетей.

Нейронный микропроцессор в десятки раз быстрее, чем в обычном компьютере, он предназначен для ускорения работы нейросетей, использующихся для формирования искусственного интеллекта.

Эти устройства предполагается применять при анализе поступающей с разведывательных беспилотников информации.

Кроме того, на конференции обсуждался вопрос создания боевых роботов. Особое внимание уделялось созданию цифровых двойников БПЛА.