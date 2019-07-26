Рогозин: строительству космодрома «Восточный» мешает погода

Погода мешает строительству второй очереди космодрома «Восточный». Соответствующее заявление сделал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации - ЦНИИмаша.

«Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже. Фантастика! Выбирали эту площадку, исходя из того, что Амурская область и, в частности, это место, где 310 солнечных дней в году. Но я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился? Заливает котлован!», - заявил Рогозин.

При этом Рогозин подчеркнул, что строители находятся в графике работ: к 2022 году планируется завершить строительство, что позволит запустить с «Восточного» ракету «Ангара».

Космодром «Восточный» - российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского. Указ о его строительстве был подписан президентом России Владимиром Путиным 6 ноября 2007 года.

Космодром возводился с целью обеспечения независимого доступа в космос, гарантированного выполнения международных и коммерческих космических программ, сокращения затрат на космодром Байконур и улучшения социально-экономической обстановки в Амурской области.