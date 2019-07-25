«Вертолеты России» отчитались о прибыли в 2018 году

Акционерное общество «Вертолеты России» добилось сохранения прибыли в 2018 году на уровне 27,5 миллиардов рублей, следует из отчетности компании.

При этом в документе говорится, что валовая прибыль предприятия в 2018 году составила 68,081 миллиарда рублей против 108 миллиардов в 2017-м.

Операционная прибыль упала с 42 миллиардов до 34. Однако коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились на 25% до 44,6 млрд руб.

Ранее на форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку ста вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

Кроме того, по словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, в следующем году будет подписан контракт на поставку модернизированных вертолетов Ка-52М.

В 2018 году сообщалось, что Минобороны планирует заключить контракт на поставку 114 этих машин.

В 2015 году был подписан контракт на поставку 46 Ка-52 Египту. В 2018 году планировалось поставить заказчикам порядка 25 Ка-52.

В феврале генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что до конца июня Минобороны РФ должно получить первый вертолет Ми-38Т. Летные испытания транспортного вертолета также планируется завершить в текущем году.

На предприятиях холдинга также ведется производство самого массового двухдвигательного вертолета в мире Ми-8, самого тяжелого серийного вертолета Ми-26, ударных вертолетов Ми-24 и Ми-35. Последний является самым востребованным ударным вертолетом в структуре экспорта компании.

В 2017 году было подписано соглашение на поставку четырех вертолетов Ми-171Е Китаю с исполнением в 2018 году. Новейшая модификация Ми-8, вертолет Ми-171А2, впервые был поставлен в 2019 году в Казахстан в рамках первого экспортного контракта.

В 2017 году глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщал, что Казанский вертолетный завод поставил Минобороны 100 из 140 машин Ми-8МТВ-5. При этом до конца 2020 года санитарная авиация должна получить 46 вертолетов в модификации Ми-8АМТ. Так в июне текущего года заказчикам были переданы вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и Ансат. Три машины будут использоваться компанией «Полярные авиалинии» для эвакуации жителей труднодоступных населенных пунктов Якутии, два - в Томской области.

В апреле 2017 года стало известно о заключении с Индией контракта на 1 млрд долларов на постройку 200 Ка-226, 160 из которых предполагается создать в Индии.

В 2018 году «Вертолетами России» был организован масштабный демо-тур вертолетов «Ансат» и Ми-171А2 по Вьетнаму, Камбодже, Таиланда и Малайзии. В рамках демо-тура был заключен твердый контракт на 20 вертолетов «Ансат».

Что касается вертолета Ми-26, то в июле текущего года представители «Вертолетов России» заявляли о том, что хотят заключить контракт с военным ведомством на поставку первого вертолета Ми-26Т2В в 2021 году. Первый полет машина совершила в августе прошлого года.