Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

«Вертолеты России» отчитались о прибыли в 2018 году

Александр Пешков
17:36 25.07.2019
Выручка компании, объединяющей в себе все вертолетостроительные предприятия, уменьшилась почти на четверть и составила 188,5 млрд рублей.
«Вертолеты России» отчитались о прибыли в 2018 году

Акционерное общество «Вертолеты России» добилось сохранения прибыли в 2018 году на уровне 27,5 миллиардов рублей, следует из отчетности компании.

При этом в документе говорится, что валовая прибыль предприятия в 2018 году составила 68,081 миллиарда рублей против 108 миллиардов в 2017-м.

Операционная прибыль упала с 42 миллиардов до 34. Однако коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились на 25% до 44,6 млрд руб.

Ранее на форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку ста вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

Кроме того, по словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, в следующем году будет подписан контракт на поставку модернизированных вертолетов Ка-52М.

В 2018 году сообщалось, что Минобороны планирует заключить контракт на поставку 114 этих машин. 

В 2015 году был подписан контракт на поставку 46 Ка-52 Египту. В 2018 году планировалось поставить заказчикам порядка 25 Ка-52. 

В феврале генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что до конца июня Минобороны РФ должно получить первый вертолет Ми-38Т. Летные испытания транспортного вертолета также планируется завершить в текущем году. 

На предприятиях холдинга также ведется производство самого массового двухдвигательного вертолета в мире Ми-8, самого тяжелого серийного вертолета Ми-26, ударных вертолетов Ми-24 и Ми-35. Последний является самым востребованным ударным вертолетом в структуре экспорта компании. 

В 2017 году было подписано соглашение на поставку четырех вертолетов Ми-171Е Китаю с исполнением в 2018 году. Новейшая модификация Ми-8, вертолет Ми-171А2, впервые был поставлен в 2019 году в Казахстан в рамках первого экспортного контракта. 

В 2017 году глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщал, что Казанский вертолетный завод поставил Минобороны 100 из 140 машин Ми-8МТВ-5. При этом до конца 2020 года санитарная авиация должна получить 46 вертолетов в модификации Ми-8АМТ. Так в июне текущего года заказчикам были переданы вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и Ансат. Три машины будут использоваться компанией «Полярные авиалинии» для эвакуации жителей труднодоступных населенных пунктов Якутии, два - в Томской области. 

В апреле 2017 года стало известно о заключении с Индией контракта на 1 млрд долларов на постройку 200 Ка-226, 160 из которых предполагается создать в Индии. 

В 2018 году «Вертолетами России» был организован масштабный демо-тур вертолетов «Ансат» и Ми-171А2 по Вьетнаму, Камбодже, Таиланда и Малайзии. В рамках демо-тура был заключен твердый контракт на 20 вертолетов «Ансат».

Что касается вертолета Ми-26, то в июле текущего года представители «Вертолетов России» заявляли о том, что хотят заключить контракт с военным ведомством на поставку первого вертолета Ми-26Т2В в 2021 году. Первый полет машина совершила в августе прошлого года. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата25.07.2019, 10:16
Вооружен всем, чем можно: главное о фрегате «Адмирал флота Касатонов»
Дата25.07.2019, 03:39
Российская легкоатлетка впервые возглавила рейтинг IAAF
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.07.2019, 14:48
Комплекс «Авангард» поступит на вооружение до конца года
Дата25.07.2019, 09:45
Крупнейший библейский город: родину Голиафа раскопали в Израиле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:12 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео нападения на Порошенко после допроса
17:52 В стране и мире
ФБР пыталось получить доступ к самописцам MH17
17:46 Спорт
Видео
«Лети высоко, великий воин»: соперник Дадашева прокомментировал его смерть
17:37 Спорт
Главную соперницу пловчихи Ефимовой по ЧМ дисквалифицировали
17:06 Эксклюзив
Видео
«Кого они будут допрашивать»: что связывает задержанный NIKA SPIRIT с танкером NEYMA
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые назвали смертельно опасной популярную пищевую добавку
Назван провоцирующий старческое слабоумие продукт
Ополченец ДНР «Хантер» погиб под Донецком
Видео
Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги под Самарой: видео
Под Астраханью обнаружили 2000-летние останки воина со следами операции на мозге
Тайна Туринской плащаницы: обнародованы сенсационные данные
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.