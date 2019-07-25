ЦНИИТОЧМАШ создаст центр испытаний изделий для Арктики

На базе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») будет создан Центр для испытания оборудования и изделий, который позволит испытывать изделия, которые будут эксплуатироваться в условиях крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба института точного машиностроения.

«На базе ЦНИИТОЧМАШ уже прошли исследовательские испытания наручных механических часов "Ракета-Полярные", изготовленных на Петродворцовом часовом заводе. В ходе испытаний проверялась прочность образца к воздействию вибрации, удара, работоспособность при разной температуре», - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что комплекс климатических и механических испытаний ЦНИИТОЧМАШ позволяет отслеживать воздействие различных факторов на аппаратуру, приборы, устройства и оборудование военного и иного назначения.

В частности, камера позволяет воспроизводить температуру до минус 60 градусов, камера повышенной температуры и высокой влажности – до плюс 80 градусов при относительной влажности до 100%.