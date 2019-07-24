Минобороны: Россия полностью выполнила обязательства по СНВ-3

РФ в 2018 году полностью выполнила свои обязательства по СНВ-3 и планирует обновлять носители стратегического вооружения. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир

«В 2018 году Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства и вышла на уровень ограничений, установленных договором. Перспективными планами строительства и развития Вооруженных сил предусматривается переоснащение носителей стратегических наступательных вооружений, выслуживших установленные сроки эксплуатации, на современные образцы», - сказал Познихир в Совете Федерации в среду.

По его словам, стратегические ядерные силы РФ будут укомплектованы в этом году современным вооружением на 85%.

Познихир также отметил, что до конца текущего года комплекс «Авангард» будет принят на вооружение.