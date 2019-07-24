В 2019 году стратегические ядерные силы РФ укомплектуют современным вооружением на 85%

Россия модернизирует стратегические ракетоносцы, которые будут применять ракеты большой дальности. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Дальняя авиация в 2019 году пополнится четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами, дооборудованными для применения крылатых ракет большой дальности», - заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Он также отметил, что Военно-морской флот в этом году получит новый атомный крейсер «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

По словам Познихира, таким образом стратегические ядерные силы будут укомплектованы современным вооружением на 85%. Представитель военного ведомства добавил, что развитие стратегических ядерных сил ведется в полном соответствии с договором по СНВ.