Комплекс «Авангард» поступит на вооружение до конца года

Комплекс «Авангард», оснащенный гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, запускаемым к цели баллистической ракетой, будет принят на вооружение до конца года. Об этом сообщил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«До конца года будет принят на вооружение и заступит на боевое дежурство ракетный комплекс "Авангард" с планирующим боевым блоком. Учитывая, что "Авангард" оснащается межконтинентальной стратегической ракетой, к нему будут применяться все процедуры, установленные договором по СНВ», - сказал Познихир.

Испытательный пуск ракеты был осуществлен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье 26 декабря 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Оружие представляет собой крылатый блок, который, стартуя при помощи баллистической ракеты, идет к цели в плотных слоях атмосферы со скоростью, которая превышает скорость звука примерно в 20 раз.