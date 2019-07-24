Минобороны РФ и Федеральное казначейство усилят взаимодействие

Мальчику было не с кем играть в футбол на пляже, но тут появился Месси

«С каждым годом он совершенствуется. И что, наверное, наиболее важно - то, что мы имеем очень серьезную реальную отдачу от внедрения этого закона. Он удачный и успешный», - подчеркнул Шойгу.

«Документ, который мы сегодня подписываем, усилит наши возможности, возможности наших подчиненных в выполнении своей работы» - сказал Шойгу.

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