Минобороны РФ и Федеральное казначейство усилят взаимодействие
Минобороны РФ и Федеральное казначейство усилят взаимодействие в ходе финансовых ревизий. Соответствующий совместный приказ был подписан в среду руководителями ведомств Сергеем Шойгу и Романом Артюхиным.
«Документ, который мы сегодня подписываем, усилит наши возможности, возможности наших подчиненных в выполнении своей работы» - сказал Шойгу.
По словам Шойгу, совместными усилиями создана уникальная система контроля над выполнением государственного оборонного заказа, принят закон, разработаны все методики.
«С каждым годом он совершенствуется. И что, наверное, наиболее важно - то, что мы имеем очень серьезную реальную отдачу от внедрения этого закона. Он удачный и успешный», - подчеркнул Шойгу.
Министр назвал крайне эффективным сотрудничество военного ведомства и Федерального казначейства.