На Северном флоте сообщили о продолжении испытаний подлодок «Ясень-М»
На Северном флоте продолжаются испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань». Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань», - сказал Моисеев.
Госконтракты на поставку многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М» и дизель-электрических подлодок «Лада» заключены на военно-техническом форуме «Армия-2019».
Также Минобороны заключило контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 и ударных вертолетов Ми-28НМ.