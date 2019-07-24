Разработчик раскрыл характеристики снаряда нового поколения «Свинец-2»

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» представил в Военном инновационном технополисе «Эра» снаряды нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В экспозицию вошли новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами повышенной пробиваемости, которые впервые были продемонстрированы на форуме «Армия -2019». Снаряды калибра 125 мм – выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М»», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

В нем подчеркнуто, что снаряды предназначены для стрельбы по бронированным целям, таким как танки, в том числе с усиленной динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам и амбразурам.

«Это новейшие образцы боеприпасов, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20%», - подчеркнули в сообщении. Штатный выстрел пробивает 230 мм преграды, «Манго-М» уже 280 мм, выстрел «Свинец-2» - 300 мм», - сказал Лепин.

Улучшенные технические характеристики боеприпасов обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники потенциального противника на расстоянии более 2 км, отметил Лепин.

Еще один образец, представленный в Анапе - 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности к РСЗО «Торнадо-Г» предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей.

В числе ключевых экспонатов - реактивная многоцелевая граната РМГ с гранатометом одноразового применения. Предназначена для эффективного поражения экипажей и боевых расчетов легкобронированной техники, а также живой силы на открытой местности, в зданиях городского типа, в полевых укрытиях и ДОТах.