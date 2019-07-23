Россия готова к сотрудничеству с Турцией в авиации и ВТС

Россия рассчитывает на продолжение военно-технического сотрудничества с Турцией, в частности, по авиационной тематике, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Я уверен, что у нас с турецкими партнерами будет немало других тем для сотрудничества, в частности, по авиационной технике», - сказал он.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что Турция и Россия ведут разработку вертолетной и другой авиационной техники, комплектующих для бронетехники, а также работают над совместными программами по послепродажному обслуживанию ВВСТ.

В частности, холдинг «Вертолеты России» в будущем не исключает использование турецких комплектующих.

Кроме того, российская сторона готова рассмотреть возможность поставок Турции истребителей Су-35, если у Анкары возникнет такое желание.