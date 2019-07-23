Производитель вертолетов Ка-52 потратит 70 млн рублей на переводчиков

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» (входит в «Вертолеты России») потратит 70 млн рублей на услуги переводчиков для обучения летного и технического персонала, а также проведения процедур по передаче авиатехники, следует из заявки предприятия, размещенной на портале госзакупок.

В документации говорится, что специалисты должны владеть английским или арабским языками, а сами услуги по лингвистическому сопровождению будут оказываться как на территории России, так и за ее пределами.

В обязанности переводчиков войдет устный последовательный перевод работ по сборке, сдаче вертолетов и имущества к ним, предполетных/послеполетных брифингов, совещаний, мероприятий по техническому содействию. Кроме того, лингвисты должны будут обеспечить письменный перевод сопроводительной эксплуатационной документации, меморандумов, актов осмотра и приема-передачи, паспортов на изделия, протоколов совещаний.

Подвести итоги тендера планируется 20 августа.

ААК «Прогресс» является производителем вертолетов Ка-52. С 2017 года Россия поставляет эти вертолеты Египту в рамках контракта на 46 машин, а также проводит обучение египетских специалистов.