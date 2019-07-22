Двигатель для новой ракеты-носителя испытают в конце года

Подмосковное НПО «Энергомаш» планирует провести первые огневые испытания двигателя РД-171МВ для новейшей ракеты-носителя «Союз-5» во второй половине декабря 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Игоря Арбузова.

«Во второй половине декабря пройдет серия огневых испытаний этого двигателя. Все в соответствии с утвержденными графиками, мы идем сегодня строго по тем срокам, по той хронологии, которая утверждена госкорпорацией "Роскосмос"», - сказал Арбузов.

Он добавил, что предприятие уже собирает второй, третий и четвертый опытные образцы РД-171МВ, поскольку предстоит обширная программа испытаний. В 2021 году НПО «Энергомаш» должно передать первые товарные двигатели разработчику ракеты, РКЦ «Прогресс». А в 2022 году Роскосмос проведет первый пуск нового «Союза».

РД-171МВ станет маршевым двигателем первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», которая впоследствии станет частью проектируемой сверхтяжелой ракеты. Он создается на базе семейства двигателей РД-171 с применением только российских комплектующих.