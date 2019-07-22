«Рособоронэкспорт» поставил за рубеж продукцию на рекордную сумму

«Рособоронэкспорт» в 2018 году поставил продукции за рубеж на рекордную сумму, самую большую за весь период своего существования, - 13,7 миллиарда долларов. Об этом заявил Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Твердый портфель заказов на военную технику достиг 55 миллиардов. Выручка от реализации гражданской продукции приблизилась уже к 30 процентам. Я надеюсь, те обязательства, которые мы взяли на себя - к 2025 году добиться уже 50 процентов - мы должны выполнить», - сказал Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Чемезов сообщал, что российская военная продукция поставляется в 40 стран мира.

Он также отметил, что за 2018 год предприятиям Ростеха удалось добиться неплохих результатов и в сфере гособоронзаказа, и военно-технического сотрудничества, и диверсификации оборонных предприятий, сообщил глава предприятия Сергей Чемезов.

«Уровень исполнения гособоронзаказа предприятиями корпорации составил 99,6 процента. Это выше, чем средний уровень по стране, - он колеблется от 97 до 98 процентов», - сказал Чемезов.

Глава Ростеха также сообщил, что ОАК потребуется 300 млрд рублей на покрытие долгов и программу МС-21 300 млрд рублей.