Чемезов: ОАК потребуются миллиарды рублей на покрытие долгов

Президент Ростеха Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать докапитализацию Объединенной авиастроительной компании на более чем 300 млрд рублей, которая позволит покрыть долги и выполнить в срок программу создания авиалайнера МС-21. Информация об этом содержится в сообщении на сайте Кремля.

«Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд», - ответил президенту Чемезов на соответствующий вопрос.

По словам Чемезова, сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты.

Кроме того, по словам главы Ростеха, очень большой объем кредитных обязательств ОАК был получен "по наследству" еще со времен 90-х годов - начала 2000-х годов.

«Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов», - добавил Чемезов.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК Ростеху.

Чемезов сообщил, что Рособоронэкспорт в 2018 году поставил продукции за рубеж на рекордную сумму, самую большую за весь период своего существования, - 13,7 миллиарда.

Твердый портфель заказов на военную технику достиг 55 миллиардов. Выручка от реализации гражданской продукции приблизилась уже к 30 процентам.