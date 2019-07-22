Чемезов: Турция может освоить производство компонентов С-400

Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов зенитно-ракетных систем С-400, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Сейчас продолжаются переговоры об организации лицензионного производства определенных компонентов», - заявил Чемезов в интервью турецкому информационному агентству Anadolu.

Сделка по продаже ЗРС С-400 была заключена Россией и Турцией в 2017 году. Ее сумма составила 2,5 миллиарда долларов. Против приобретения российских зенитных систем активно выступают США. Там полагают, что российские ЗРС не могут быть интегрированы в систему ПВО и ПРО альянса.

В свою очередь, турецкие власти намерены в октябре 2019 года начать размещение С-400.

Кроме того, как сообщил глава Ростеха, Анкара заинтересована в приобретении и других систем ПВО российского производства.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.