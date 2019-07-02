Стало известно, когда Минобороны может получить два обновленных вертолета - Ми-26Т2В и Ми-35П+

Контракт на поставку модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В может быть подписан в 2019-2020 годах. Также КБ «Миля» совместно с «Росвертолом» провели глубокую модернизацию ударного Ми-24 и его экспортной версии Ми-35. Пока улучшенная версия машины носит индекс Ми-35П+.

Об этом сообщил руководитель холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский по завершении форума «Армия-2019».

Заводские испытания тяжелого Ми-26Т2В уже завершены. По словам господина Богинского, поставки новой машины обсуждаются и для ВКС и для авиации ВМФ.

Касаемо же обновленной версии Ми-24, то теперь ее срок эксплуатации увеличен до 45 лет. Напомним, ранее этот коэффициент равнялся 30 годам.

«Это даёт экономическую целесообразность модернизации этих машин», - объяснил Андрей Богинский.

Модернизация коснулась оптико-электронной системы. Также вертолет получил аналогово-цифровой комплекс для управляемого ракетного вооружения. Ранее подобные модули на вертолетах данного типа не использовались. В связи с этим, машина сможет использовать ракеты «Атака» или «Вихрь».

Такое решение было продиктовано еще и необходимостью предоставить возможность Рособоронэкспорту для проведения модернизации экспортной версии Ми-24 – Ми-35, которые массово эксплуатируются за рубежом.