«Они меняет игру»: в ВВС Индии оценили ЗРС С-400 «Триумф»

Новейшие зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», контракт на поставку которых в Индию был заключен в октябре прошлого года, существенно улучшат операционные возможности наших ВВС и ПВО страны. Об этом сообщил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа.

«В отношении контракта на поставку в Индию российского комплекса С-400 могу сказать то же самое: он меняет игру. Они существенно улучшают операционные возможности наших ВВС и ПВО», - рассказал военачальник.

Напомним, что Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов ПВО С-400 во время визита Владимира Путина в иностранное государство. Как сообщалось ранее, контракт на поставку новейших российских комплексов С-400 «Триумф» был заключен в рублях.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.