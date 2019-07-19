Индия назвала условия для покупки российских Су-57

В ВВС Индии назвали условия закупок российского многоцелевого истребителя пятого поколения.

По словам начальника штаба индийских ВВС Бирендера Сингх Дханоа, такой вопрос будет рассмотрен только после принятия самолета на вооружение российских Вооруженных Сил.

«Если вы имеете в виду самолет пятого поколения, то вопрос пока не рассмотрен. Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение - только тогда мы сможем принять для себя решение. Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение - проведение оценки», - сказал он.

Ранее идею начала экспортных продаж истребителя Су-57 после его поступления на вооружение в ВС РФ высказал вице-премьер Юрий Борисов.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.