«Третий лишний»: в России может измениться система импортозамещения на госзакупках

Госзакупки импортной продукции могут быть запрещены для ОПК, в остальных случаях будет применяться правило «третий лишний», сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм "третий лишний" и ценовые преференции», - сообщили в Минпромторге.

К примеру, если на участие в торгах поступило минимум две заявки отечественных или производителей стран Евразийского экономического союза, то иностранная компания к конкурсу уже не допускается.