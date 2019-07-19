БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов

Бронетранспортер БТР-82 в ходе модернизации до уровня БТР-82АТ получит защиту от кумулятивных боеприпасов.

«Сегодня у нас два достаточно серьезных новшества на БТР-82АТ - это тепловизионный прицел, который только что завершил испытания, и противокумулятивные экраны, которые немного увеличивают массу БТР», - сообщил директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий в разговоре с ТАСС.

Ранее сообщалось, что БТР-82 будет оснащен противотанковым ракетным комплексом «Атака», который действует на расстоянии шести километров, а также получит возможность высадки через заднюю аппарель.

Основное отличие БТР-82А - 30-миллиметровая пушка 2А72, установленная на башенной пушечно-пулеметной установке. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту. БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80.

Спаренное вооружение снабжено электроприводом и цифровым двухплоскостным стабилизатором, комбинированным всесуточным прицелом наводчика ТКН-4ГА со стабилизированным полем зрения и каналом управления дистанционным подрывом снаряда.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух и стенки до полуметра метров высотой.