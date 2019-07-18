РФ поднимет в воздух ударный беспилотник «Охотник» до конца года

Новый тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершит первый полет до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«В воздух он поднимется в этом году», - сказал заместитель председателя российского правительства.

Кроме того, в интервью «Интерфаксу» Борисов отметил, что все работы идут по графику.

Напомним, что ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, сообщил «Звезде», что работы над ударным беспилотником «Охотник» должны завершиться в ближайшее время.

О том, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году, 18 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства. Позже стало известно, что первый полет «Охотника» состоится в ближайшее время.