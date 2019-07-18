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Как создавался Су-57: история первого российского самолета пятого поколения

Алексей Самолетов
22:54 18.07.2019
Она началась еще в 80-х годах, когда констркуторы начали задумываться о создании истребителей пятого поколения.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Одна из главных новостей для ВКС, да и для всех вооруженных сил России в целом - это начало серийного производства Су-57. Первый прототип появился 22 года назад.

На кадрах: Су-57 встал на заводской конвейер. Первая серийная машина, еще три недели назад стоявшая в стапелях Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, уходит на летно-испытательную станцию. Теперь дело за летчиками-испытателями. Они будут одну за другой поднимать эти машины в воздух и передавать их в войска.

В начале 90-х, когда только началась работа над перспективным истребителем пятого поколения, это было мечтой. Сегодня это реальность и основа для новой цели, которую воплощать «в железе и композите» предстоит уже новому поколению конструкторов. А началось тогда, в октябре 1997 года.

Аэродром Летно-Испытательного института в Жуковском. Подготовка к полету экспериментального С-37 ОКБ Сухого, машины предназначенной для отработки технологий и расчетов будущего пятого поколения.  

«Вспоминая эту, действительно давнюю, очень интересную историю, ну, наверное, я на этой истории вырос, как конструктор. Мы тогда еще в 80-х годах начали задумываться об истребителях пятого поколения», - рассказал Сергей Коротков, главный конструктор ОАК по авиационным системам.

На машине, больше похожей на космический корабль пришельцев, летчик-испытатель Игорь Вотинцев. Ему нужно проверить самолет на прочность. За работу с этой машиной позже ему присвоят звание Героя России. Новая конструкция силовых элементов фюзеляжа и новые, радиопрозрачные, материалы самолета, те из которых предстояло делать машины следующих поколений, должны были выдерживать перегрузку в 14-15 единиц. Но предел человеческой выносливости - перегрузка со знаком 9.

Математический анализ показывал, что единственный вариант сохранить жизнь человеку в кабине, создав при этом запредельные нагрузки на планер и силовые элементы самолета – обратная стреловидность крыла.   

Уже в первом полете С-37, «Беркут», как потом назовут эту машину, доказал правильность выбранных конструкторских решений. Первый шаг в пятое поколение был сделан. 

В 1997-м, для того, чтобы достичь крейсерского сверхзвука на экспериментальную машину поставили двигатели от самого быстрого самолета-истребителя в мире – МИГ-25. Они разгоняли прототип до 2600 км в час, дальше начинались ограничения. Они же поднимали «Беркут» до рабочих 20 километров высоты. Конструкция и материалы выдавали подтверждение тех расчетов, которые должны были использоваться в будущем.

Сегодня, на Су-57, в его первом серийном варианте, уже другие двигатели, но те же крейсерские скорости и те же рабочие высоты. При этом сама конструкция уже существующего самолета предполагает установку, как минимум трех вариантов «силовой установки» с последующим увеличением мощности без дополнительных изменений планера пятьдесят седьмого и не прерывая серийного производства. А это уже «5+».

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