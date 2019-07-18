Контракт на постройку ледокола «Лидер» подпишут в ближайшее время

Росатом и «Звезда» в ближайшее время подпишут контракт на строительство первого ледокола «Лидер». Об этом сообщил глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Что касается ледокола "Лидер" с 2026-2027 годом, это подтверждено руководством "Звезды". Мы сейчас контракт подпишем», - сказал Лихачев.

Ранее о том, что ледокольный флот к 2035 году будет включать в себя 13 тяжелых ледоколов, в том числе атомных, заявил президент России Владимир Путин.

Ледокол проекта 10510 «Лидер» - проект перспективных российских атомных ледоколов. Предполагается, что предельная толщина льда, преодолеваемого универсальным атомным ледоколом непрерывным ходом с минимально-устойчивой скоростью 1,5-2 узла, должна составлять более четырех метров. В двухметровом льду «Лидер» сможет проводить суда массой до 170 тысяч тонн со скоростью до 12 узлов. Таким образом, строительство нескольких таких ледоколов позволит вести круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на восток, где находятся основные потребители сжиженного газа - Южная Корея, Япония и Китай.