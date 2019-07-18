Очередные комплектующие для С-400 доставлены бортом ВТА РФ в Турцию

Восемнадцатого июля 2019 года самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств осуществили очередную доставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400, говорится в сообщении российского военного ведомства.

В нем также подчеркнуто, что поставки выполняются в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.