Истребители ЮВО перехватили условного нарушителя

Истребители Су-27 и Су-30 по тревоге поднялись в небо. После перегруппировки экипажи отработали элементы воздушного боя, наступательные и оборонительные действия, а также выполнили на малой высоте фигуры высшего пилотажа - «бочку», «горку», «клин«, «петлю Нестерова». Всего летчики провели в небе больше трех часов.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.

При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС.