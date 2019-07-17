Первый серийный Су-57 поступит в Минобороны РФ уже в этом году

РФ приступает к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57, первые поставки состоятся в этом году. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Первые серийные поставки истребителей в этом году будут идти с двигателем первого этапа. С последующей заменой на двигатель второго этапа», - сказал зампред правительства России.

В интервью «Интерфаксу» он сообщил, что со временем все самолеты будут оснащены двигателем второго этапа, который уже сейчас проходит заводские испытания.

Министерство обороны РФ в рамках подписанных на форуме «Армия-2019» контрактов получит 76 истребителей пятого поколения Су-57. По словам замминистра обороны закупка данных самолетов является уникальным шагом, подобного которому не было последние 40 лет.

Ранее «Звезда» публиковала кадры с предприятия, где собирают новейшие российские истребители.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.