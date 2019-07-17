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Ка-52К «Катран» получил возможность эвакуировать раненых с корабля

Александр Пешков
14:04 17.07.2019
Специальная платформа позволяет эвакуировать с корабля на внешней подвеске сразу несколько человек.
Ка-52К «Катран» получил возможность эвакуировать раненых с корабля
© Фото: Минобороны РФ

Корабельный ударный вертолет Ка-52 «Катран» сможет получить возможность эвакуации раненых с корабля на берег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на летчика-испытателя АО «Камов» Александра Чередниченко.

По словам Чередниченко, конструкторами разработана специальная платформа, защищенная сеткой, которая позволяет перебрасывать сразу несколько раненых. Он также подчеркнул, что внизу устанавливается специальная камера, которая позволяет выводить на экран вид внешней подвески.

Вертолет Ка-52 создан для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя. Модификация Ка-52К отличается складывающимися лопастями, усиленными стойками шасси, защитой от влияния на конструкцию морской воды.

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