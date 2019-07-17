Тысячи автоматов АК-12 поступили на вооружение ЦВО
Пристрелка нового оружия пройдет на полигонах в Новосибирской, Самарской, Челябинской областях, а также в Алтайском крае
© Фото: kalashnikov. media
Первая партия из восьми тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.
В сообщении говорится, что автоматы поступили в войска в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей ЦВО.
АК-12 - автомат производства концерна «Калашников». Принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года.
Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации.