Тысячи автоматов АК-12 поступили на вооружение ЦВО

Первая партия из восьми тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.

В сообщении говорится, что автоматы поступили в войска в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей ЦВО.

АК-12 - автомат производства концерна «Калашников». Принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации.