Новейшая подлодка «Пиранья» получит крылатые ракеты «Калибр»

Водоизмещение подводных лодок типа «Пиранья» П-750Б будет увеличено почти в четыре раза, а экипаж вдвое, они получат крылатые ракеты «Калибр», сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего конструктора КБ «Малахит», автора проекта лодки Игоря Караваева.

«Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют горизонтально под водой», - сказал Караваев.

Он также отметил, что подлодка сможет десантировать шесть боевых пловцов.

Проект малой неатомной подводной лодки П-750Б был впервые представлен на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Караваев подчеркнул, что П-750Б - это инициативная разработка КБ «Малахит», которую предприятие готово предложить Министерству обороны и потенциальным иностранным заказчикам.

В 2017 году сообщалось, что к подводными лодкам П-650Э проявляет интерес Иран.