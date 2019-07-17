В РФ смогли освоить ремонт украинских двигателей для Ан-124 «Руслан»

Ранее о том, что Объединенная двигателестроительная корпорация приступила к изготовлению деталей для этих двигателей, заявлял директор авиакластера холдинга Анатолий Сердюков в преддверии «Гидроавиасалона-2018».

«Надеемся, что выйдем на возможности ремонта не менее 12 двигателей в год, это три самолета. При такой динамике мы достаточно быстро поднимем исправность этого парка», - сказал вице-премьер.

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