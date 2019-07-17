В РФ смогли освоить ремонт украинских двигателей для Ан-124 «Руслан»
В России смогли самостоятельно проводить ремонт двигателей Д-18 для транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
«Надеемся, что выйдем на возможности ремонта не менее 12 двигателей в год, это три самолета. При такой динамике мы достаточно быстро поднимем исправность этого парка», - сказал вице-премьер.
Ранее о том, что Объединенная двигателестроительная корпорация приступила к изготовлению деталей для этих двигателей, заявлял директор авиакластера холдинга Анатолий Сердюков в преддверии «Гидроавиасалона-2018».
Д-18Т - турбореактивный двухконтурный двигатель, разработанный в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро «Прогресс». Имеет тягу 23430 кгс на взлетном режиме.
В феврале стало известно о ликвидации российско-украинского предприятия «ОАК-Антонов».