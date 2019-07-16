Точность стрельбы и уничтожение беспилотников: в России создали боевой модуль «Сервал»

В РФ создан боевой модуль «Сервал», предназначенный для уничтожения малых целей, в том числе беспилотников. Об этом сообщил один из руководителей концерна-производителя «Моринформсистема-Агат» Виктор Комардин.

«Эта малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" предназначена для уничтожения малоразмерных целей в воздухе, в первую очередь против малогабаритных беспилотников, а также таких же целей на воде и на суше», - сказал Комардин.

О возможностях ее использования в интервью РИА Новости он сообщил, что такую систему можно поставить, например, на автомобиль УАЗ или на катер, в результате чего на точное поражение цели потребуется значительно меньшее количество боеприпасов.

«Если у автомата Калашникова прицельная дальность 400 метров, то система будет работать на эту дальность. При этом эффективность стрельбы в разы выше. Во время испытаний для уничтожения, например, нескольких морских целей система затратила три выстрела, в то время как один мотострелок - 20», - сказал руководитель концерна.

Камардин также отметил, что данная система гиростабилизирована.

«Сервал» - универсальный боевой модуль с выносным дистанционным управлением, с помощью которого можно вести прицельный точный огонь из большинства видов стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.