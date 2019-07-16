МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году

Летные испытания российского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства Пермского края.

«В 2020 году планируется начать летные испытания МС-21, оснащенного двигателями ПД-14», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее об испытаниях самолета с российским авиадвигателем сообщал вице-премьер Юрий Борисов.

ПД-14 - первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. В настоящее время самолет проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G.

В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что из-за остановки поставок композитов корпорация «Иркут» переходит на материалы российского производства, которые создаются в кооперации с другими предприятиями, в частности с Росатомом.

В связи с этим сроки начала серийного производства МС-21 были сдвинуты на 2020 год.