Оснащенный пулеметом Калашникова многоцелевой автовездеход «Чаборз» представили на экспозиции Росгвардии

Многоцелевой автовездеход «Чаборз», оснащенный автоматическим гранатометов и модернизированным пулеметом Калашникова, был представлен на выездном заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Федеральной службе войск национальной гвардии. Мероприятие было посвящено строительству и развитию войск национальной гвардии России, а также оснащению Росгвардии современными образцами вооружения и техники.

В ходе проведения в Росгвардии выездного совещания Военно-промышленной комиссии РФ на территории центрального аппарата ведомства была развернута выставка современных образцов вооружения и специальной техники, экипировки, средств инженерного обеспечения, тыла, радиационной, химической и биологической защиты.

На экспозиции были продемонстрированы специальные бронированные машины «УАЗ», «Есаул», «Тигр», «Патруль» с боевым управляемым модулем, а также телеуправляемые необитаемые подводные аппараты.

Участниками мероприятия стали заместитель Председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии России – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник полиции Сергей Лебедев, члены коллегии Военно-промышленной комиссии, представители научно-производственных комплексов РФ, руководители структурных подразделений и офицеры центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Гости осмотрели макет противодиверсионного катера специального назначения «Грачонок». Это уменьшенная копия судна, построенного для Росгвардии на производственных мощностях Рыбинского завода «Вымпел», а также ознакомились с новыми образцами автоматов Калашникова 200-й и 205-й серии и другими моделями боевого оружия.

Вице-премьер Юрий Борисов напомнил, что от оснащенности современными видами техники и спецсредств зависит боеспособность войск Росгвардии. Он также подчеркнул, что сейчас начинается процесс планирования бюджета на ближайшие годы, поэтому именно в настоящее время необходимо оценить, что потребуется для выполнения задач.