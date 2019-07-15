Китай планирует купить акции крупнейшего украинского производителя авиадвигателей

Китайская инвестиционная компания Skyrizon планирует приобрести 50% акций компании «Мотор Сич». Об этом сообщает Global Times со ссылкой на записку о реорганизации компаний Skyrizon и Beijing Xinwei Technology, опубликованную 12 июля Шанхайской фондовой биржей.

Заявка на покупку акций «Мотор Сич» передана в компетентные органы Украины 7 июня, а соответствующее решение Антимонопольного комитета Украины ожидается 22 июля. Если оно будет положительным, Китай может стать обладателем более 50% акций компании.

АО «Мотор Сич» - украинское предприятие, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

В частности, на предприятии ведется производтво двигателей АИ-22, АИ-222-25, АИ-222К-25 (Ф), АИ-25 серии 2Е, АИ-25ТЛ/ТЛК/ТЛШ, Д-18Т серии 1/3/3М, Д-36 серии 1/2А/3А/4А, Д-436 T1/TП/ТП-М, Д-436-148 , МС-400, Д-27, которые использовались в том числе на российских вертолетах Ми-8, Ми-28, самолетах Як-130, Бе-200 и на другой авиационной технике.

О том, что производство двигателей Ка-52 «Аллигатор» было полностью перенесено в Россию, стало известно в 2016 году.

Тогда же стало известно, что двигатели ТВ3-117, которые производятся на территории Украины компанией «Мотор Сич», больше не используются в производстве российских вертолетов Ми-28.

В 2017 году глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов заявил, что импортозамещение в области вертолетных двигателей завершится в 2019 году.

О полном отсутствии у России зависимости от украинских двигателей (как авиационных, так и морских) в 2018 году заявил вице-премьер Юрий Борисов.

В апреле 2019 года стало известно, что для самолета Бе-200 создадут российский двигатель вместо украинского.

В ходе «Прямой линии» в июне текущего года президент России Владимир Путин заявил, что в России создано производство морских двигателей, которого не было в РСФСР.