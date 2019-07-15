Bloomberg: Индия и Россия отказались от доллара при оформлении сделок по линии ВТС

Россия и Индия договорились перейти на расчеты в нацвалютах при оформлении сделок в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на иднийские источники.

По данным агентства, производя расчеты в рублях и рупиях, государства смогут избежать рисков, связанных с угрозами санкций США.

Отметим, что заключенный в октябре прошлого года контракт на поставку Индии ЗРС С-400 был заключен в рублях вместо долларов.

Индия является одним из главных партнеров России в сфере ВТС. В частности, на вооружении этой страны стоит более 1025 единиц Т-90С, порядка 250 истребителей Су-30МКИ, авианесущий крейсер «Викрамадитья» (созданный на базе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» путем глубокой модернизации) и другие российские образцы вооружения.

В марте текущего года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Индией в плане экспорта истребителей пятого поколения Су-57 и видит перспективы в этом направлении.