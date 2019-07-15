Очередные комплектующие ЗРС С-400 доставлены в Турцию

В Турции приземлился очередной самолет с комплектующими зенитных ракетных систем С-400, сообщили местные СМИ со ссылкой на свое министерство обороны.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сформировать первый комплект купленных у России С-400 турецкие военные планируют до конца недели. Вся процедура поставок рассчитана до апреля следующего года.

Турецкий лидер назвал сделку важнейшим соглашением в современной истории своей страны.

О начале поставок в Турцию зенитных ракетных систем С-400 стало известно 12 июля. Данная работа выполняется в рамках подписанного в сентябре 2017 года контракта.

При этом в ряде американских СМИ появлялась информация о возможном введении США санкций против Турции в связи с покупкой С-400. В частности, речь идет о возможном исключении страны из программы F-35 (всего планировалась поставка 100 этих истребителей).

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут.