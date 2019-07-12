«Калашников» показал этапы проектирования АК-12 на видео

Концерн «Калашников» опубликовал видеоролик с пошаговым проектированием новейшего российского автомата АК-12.

«Автомат полностью спроектирован с использованием цифровых технологий. Его "электронный макет" соответствует всем физическим компонентам», - говорится в сообщении концерна.

Видео было опубликовано на ресурсе Kalashnikov media. Отмечается, что сборка автомата начинается с разработки «контрольной структуры» изделия. Она обеспечивает организацию параллельного проектирования, а также является исходников для 3D-проектирования. Затем формируется вид изделия, а также проверяется кинематика основных подвижных элементов.

Таким образом, сборка АК-12 формируется автоматически, по мере готовности составных компонентов. После этого специалисты проводят анализ работы изделия. Все компоненты автомата разрабатываются в соответствии с начальной компоновкой. Разработка осуществляется в единой цифровой среде.

В конце 2018 года автомат АК-12 был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ