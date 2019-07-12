Новейший тральщик «Александрит» заложен в Санкт-Петербурге

В Петербурге заложен новейший корабль противоминной обороны - тральщик проекта «Александрит». Он будет построен по уникальной технологии - из стеклопластика.

В церемонии закладки принял участие вице-премьер Юрий Борисов. Он отметил, что эти корабли превосходят все зарубежные аналоги, и поблагодарил судостроителей за работу.

«Благодаря организации ритмичной работы всех судостроителей России и тесной работы с заказчиком флот получает новые корабли, повышая свою боеспособность год от года. Спасибо вам за это», - сказал он.

К закладной секции будущего тральщика прикрепили заветную табличку с именем корабля. Его назвали в честь Анатолия Шлемова - выдающегося морского офицера, вице-адмирала, который долгое время служил в управлении кораблестроения и руководил поставками новейших морских вооружений.

Заложенный композитный тральщик станет седьмым кораблем типа «Александрит» на флоте.