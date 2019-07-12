Производитель: партия новых крылатых авиаракет поступит в Минобороны РФ в этом году

Минобороны России в этом году получит первую серийную партию новейших авиационных крылатых ракет. Об этом сообщил генеральный директор «Дубненского машиностроительного завода имени Федорова» Егор Соловьев.

«Да, это новая авиационная крылатая ракета. В этом году мы произведем отгрузку первых серийных изделий. Заказчиком выступает Министерство обороны. Это наше будущее на несколько лет», - заявил Соловьев.

По его словам, речь идет не об отдельных элементах, а полноценной продукции. Выпускаемые объемы будут «достаточно большими», добавил Соловьев в интервью газете «Встреча».

Он также отметил, что завод выпускает отдельные элементы оборудования для компаний «Сухой», «Миг».

«Выполняем определенные работы для серийных самолетов, это связано с элементами радиоэлектронной борьбы, с дозаправкой в воздухе», - добавил гендиректор.

Дубненское предприятие 80 лет выпускает продукцию авиационного назначения. Первая пусковая очередь завода была введена в эксплуатацию в июле 1939 года.