Уникальную переносную станцию разведки впервые показали на военно-морском салоне
Станция может анализировать параметры источников радиоизлучения, давать им оценку и обнаруживать местоположение.
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Холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал вариант переносной малогабаритной станции радиотехнической разведки в ходе Международного военно-морского салона (МВМС).
Прибор способен обнаружить источники радиоизлучения в широком диапазоне частот.
Станция, получившая названия 1Л65Э, может наблюдать облучение локаторами и давать оценку параметру сигнала, а также обнаруживать их местоположение.
Все ранее представленные аналоги были либо стационарные, либо их возможно было перемещать только с помощью транспорта. Данную разработку боец может носить на себе и использовать, например, в тылу противника.
Предполагается, что такими приборами в будущем оснастят личный состав спецподразделения.