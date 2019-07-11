Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Уникальную переносную станцию разведки впервые показали на военно-морском салоне

Дарья Михалина
03:30 11.07.2019
Станция может анализировать параметры источников радиоизлучения, давать им оценку и обнаруживать местоположение.
© Видео: ТРК "Звезда"

Холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал вариант переносной малогабаритной станции радиотехнической разведки в ходе Международного военно-морского салона (МВМС).

Прибор способен обнаружить источники радиоизлучения в широком диапазоне частот.

Станция, получившая названия 1Л65Э, может наблюдать облучение локаторами и давать оценку параметру сигнала, а также обнаруживать их местоположение.

Все ранее представленные аналоги были либо стационарные, либо их возможно было перемещать только с помощью транспорта. Данную разработку боец может носить на себе и использовать, например, в тылу противника.

Предполагается, что такими приборами в будущем оснастят личный состав спецподразделения.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата10.07.2019, 08:00
Учебный корабль «Перекоп» завершил заход в Балтийск и продолжил поход
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.07.2019, 09:35
В России разработали концепцию неатомного многоцелевого авианосца
Дата08.07.2019, 17:37
Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:59 В стране и мире
Видео
Жители Закарпатья с позором прогнали Порошенко с митинга: видео
03:55 В стране и мире
СМИ: двое россиян погибли во время шторма в Греции
03:28 В стране и мире
Видео
«Дорога смерти»: отбойник посередине полосы появился на трассе под Владимиром
02:54 В стране и мире
Видео
Пожар охватил пятиэтажку в Барнауле: видео
02:34 В стране и мире
Видео
Денежный дождь: в США трассу засыпало купюрами
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Выйди отсюда, разбойник!»: Зеленский выгнал чиновника
Видео
Обедающая акула сама стала едой для подводного монстра: видео
Ученые: гигантский ледник в Антарктиде приведет Землю к катастрофе
Видео
В Приморье нашли пропавшую девочку, спящую в обнимку с бездомным котенком
Видео
Смерч выкосил десять километров леса под Кировом: видео
Видео
Лошадь укусила Киркорова во время дефиле: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.