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Первая ракета «Брамос» готова для проведения испытаний

Василиса Морозова
18:47 11.07.2019
Ракету «Брамос» готовят для испытаний на увеличение дальности до 500 км.
Первая ракета «Брамос» готова для проведения испытаний
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Первый опытный экземпляр крылатой ракеты «Брамос» готов для испытаний на увеличение дальности до 500 км. Об этом сообщил официальный представитель компании «Брамос» Правин Патак.

По его словам, пока крылатая ракета достигает дальности в 300 км.

«В настоящее время первая ракета готова для проведения испытаний на увеличение дальности до 400 км+. Конечная цель - добиться дальности 500 км», - сказал он на Международном военно-морском салоне в Петербурге.

По его словам, эти испытания должны начаться в ближайшее время и завершиться до конца нынешнего года.

Российско-индийское предприятие «Брамос» создано в 1998 году. Оно производит крылатые ракеты, пусковые установки, системы управления ракет, а также обучает экипажи, ремонтирует и модернизирует ракеты.

Как рассказал гендиректор Концерна «Гранит-Электрон» Георгий Коржавин, Индия усиливает сотрудничество с Россией в рамках программы «Брамос», а «Концерн "Гранит-Электрон» обеспечен заказами на поставку бортовой аппаратуры для ракет «Брамос» до 2023 года.

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